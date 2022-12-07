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НовостиОбщество7 декабря 2022 19:49

В Ростовской области задержали мужчину, попытавшегося попасть с оружием в военкомат

По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения
Источник:kp.ru
Инцидент произошел в Красносулинском районе 7 декабря около 11:00.

Инцидент произошел в Красносулинском районе 7 декабря около 11:00.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области до прибытия наряда полиции задержали мужчину, который пытался проникнуть в военкомат с оружием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всевеликого войска Донского.

Инцидент произошел в Красносулинском районе 7 декабря около 11:00. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он попытался проникнуть на территорию военкомата Красносулинского, но был задержан до приезда полиции.

У злоумышленника был изъят обрез ружья. Его заметил дружинник казачьей дружины Красносулинского района Михаил Метюрев, несший службу по охране общественного порядка на территории военкомата.

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