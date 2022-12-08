В Ростове-на-Дону выбрали учителя года

В Ростове подвели итоги конкурса на лучшего учителя. Фото: ТГ-калал Алексея Логвиненко.

В Ростове подвели итоги конкурса мастерства «Учитель года города Ростова-на-Дону — 2023». Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Абсолютным победителем был признан учитель истории и обществознания из школы №21 Александр Игрунов, который вместе с другими 253 педагогами принимал участие в открытых уроках, мастер-классах и дискуссиях. Участниками городского этапа в шести номинациях стали 48 учителей и трое старшеклассников.

В этом году в конкурс была введена новая номинация «Будущий учитель», участниками которой стали старшеклассники из педагогических классов. Здесь абсолютным лидером стала десятиклассница лицея №57 Алена Куликова.

Уважаемые педагоги! Указом Президента РФ Владимира Путина 2023 год в России Как отметил ростовский градоначальник, 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. В следующем году в Ростове талантливые учителя и воспитатели будут отмечаться знаком отличия «За заслуги в области образования».

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