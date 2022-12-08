В Ростовской области Госавтоинспекция предупредила о неблагоприятных погодных условиях 8 декабря

Госавтоинспекция призвала строго соблюдать правила ПДД 8 декабря Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Госавтоинспекция Ростовской области призвала водителей соблюдать правила дорожного движения, поскольку на Дону ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий в виде дождя, снега и гололеда.

Отметим, что с утра 8 декабря в Ростове-на-Дону наблюдается дождь, который сразу же замерзает на асфальте. Госавтоинспекция рекомендует увеличить дистанцию и боковой интервал, а также выбирать скорость в соответствии с погодными условиями. Особенно внимательными нужно быть при проезде пешеходных переходов. Нужно избегать резких маневров – они могут привести к потере контроля над авто.

Пешеходам нужно быть внимательными и осторожными около проезжей части и при возможности в темное время суток обозначить свое присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов.

Родителям советуют контролировать поведение детей вне дома, ежедневно им напоминать правила безопасного перехода проезжей части. В автомобилях детей советую перевозить только в специальных автокреслах. Это поможет спасти ребенку жизнь в случае ДТП.

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