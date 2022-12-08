Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 декабря 2022 5:39

В Ростове из-за гололеда на дорогах образовались 10-балльные пробки

В городе полностью стоит проспект Нагибина от Нариманова до Ленина
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Из-за ледяного дождя и гололедицы на дорогах Ростова образовались 10-балльные пробки.

Из-за ледяного дождя и гололедицы на дорогах Ростова образовались 10-балльные пробки.

Фото: Ольга ГОПАЛО

Из-за ледяного дождя и образовавшейся наледи на дорогах в четверг утром автомобили в Ростове стали в 10-балльные пробки. Так, бордовым цветом на Яндекс.Картах обозначен участок по проспекту Нагибина от Нариманова до Ленина.

Также пробки наблюдаются на остальной части Нагибина, на повороте с Нагибина на Текучева. Затруднено движение на пересечении улиц Красноармейской и Ворошиловского проспекта, Красноармейской и Буденновского проспекта. Не исключено, что здесь пробки вызваны произошедшими из-за гололеда ДТП – эту информацию сейчас проверяют в Управлении ГИБДД по Ростовской области.

Большая пробка образовалась на Восточном шоссе, от Пойменной улицы до въезда в Ростов. Стоит весь Ворошиловский мост. Сложно проехать по Малиновского в обе стороны - от Церкви Георгия Победоносца до ТЦ «Золотой Вавилон». Бордовым цветом обозначена улица Мадояна – от Доватора до Благодатной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ледяной ветер, снег и гололед ожидаются в Ростовской области с 7 по 9 декабря

Уже сегодня местами по региону могут пройти снежные осадки (подробнее)