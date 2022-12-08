Такси в Ростове з-за непогоды подняли цены на проезд утром 8 декабря

Из-за непогоды у ростовчан возникли проблемы с транспортом. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Из-за образовавшегося на дорогах Ростова гололеда и 10-балльных пробок сервисы такси подняли цены на свои услуги. Корреспонденты «КП – Ростов-на-Дону» узнали, сколько стоит проехать от Левенцовки до ЦГБ.

Стоимость проезда от улицы Еременко в Левенцовке до Центральной городской больницы утром 8 декабря подскочила в среднем на 200 рублей – с 430 до 650. Также вместо привычных 370 рублей за дорогу от Военведа до ЦГБ ростовчанам придется заплатить 590 рублей.

По словам очевидца, уехать общественным транспортом сложно, поскольку автобусы ходят с большим интервалом, а таксисты и вовсе отменяют полученные заказы.

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