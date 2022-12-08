8 декабря в Таганроге сохраняется штормовое предупреждение о ветровом сгоне

Ближе к выходным ветер должен постепенно снизиться, ожидается потепление Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области на территории Таганрога на утро 8 декабря все еще сохраняется штормовое предупреждение о ветровом сгоне. Уровень воды в Таганрогского заливе опустился до опасных отметок.

Также из-за непогоды и образования мелкого льда в разных районах города наблюдаются перебои с подачей воды. Ресурс поступает в дома местных жителей с пониженным давлением. Накануне городской Водоканал распространил очередное предупреждение.

- В местах водозаборов сырой воды продолжают наблюдаться сильный восточный ветер и отгонные явления. Уровень воды в водоисточниках все еще находится на минимальных отметках. Водоканал ежечасно проводит корректировку гидравлического режима, - сообщили в ресурсоснабжающей компании.

Добавим, по данным синоптиков, ближе к выходным ветер должен постепенно снизиться, в некоторых районах Дона ожидается потепление.

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