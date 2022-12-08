Утром 8 декабря Северный обход Ростова оказался парализован из-за гололедицы

Сотрудники УГИБДД призвали донских водителей к осторожности на дорогах. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Утром 8 декабря из-за непогоды и скользкой дороги на Северном обходе Ростова-на-Дону собралась внушительная пробка. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

По словам людей, «магистраль не обработали должным образом и фуры не могут преодолеть подъем на участке в районе Щепкинскинского кольца».

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», к 10 утра сложности с проездом на обходе еще сохраняются. Машины местами продолжают стоять в обоих направлениях.

Добавим, ранее сотрудники ГИБДД призвали донских водителей к осторожности. С утра из-за ветра, невысоких температур и мелкого снега появилась гололедица. Нужно помнить об этом. Следует увеличить дистанцию и боковой интервал, необходимо придерживаться безопасной скорости, а также избегать резких маневров.

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