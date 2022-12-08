Жители российских городов-миллионников лояльно относятся к получению ипотеки на покупку первого жилья Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным исследования, проведенного ВЦИОМ совместно с ВТБ, 70% жителей российских городов-миллионников позитивно относятся к возможности приобрести первую квартиру или дом с помощью ипотечного кредита. Среди молодежи 56% считают, что минимум половину стоимости жилья должны оплачивать родители, в каждой третьей семье готовы помогать своим детям безвозмездно. Оба поколения считают приемлемой суммой первой ипотеки примерно 4 млн рублей.

Исследование показало, что свое жилье у молодых людей в российских городах-миллионниках в среднем появляется в 26 лет, в то время как у старшего поколения первая покупка происходила уже после 30-ти. А молодые люди студенческого возраста предпочитают арендовать недвижимость.

Самый ожидаемый вариант первого жилья для молодежи в городах-миллионниках – однокомнатная квартира.

Для каждого второго респондента ипотека является оптимальным вариантом.

Стимулами для оформления ипотеки жители городов-миллионников называют возможность быстро получить нужную сумму, оперативно решить квартирный вопрос и на протяжении длительного времени постепенно выплачивать стоимость квартиры или дома.

Среди молодежи, планирующей приобрести первое жилье в настоящий момент, вся сумма на покупку есть только у 2%. Остальным необходимо в среднем 6,5 лет, чтобы ее накопить.

СПРАВКА

Исследование проводилось ВЦИОМ по заказу банка ВТБ в середине ноября 2022 г. в российских городах-миллионниках. Опрашивались две целевые группы: когорта родителей, имеющих детей от 7 до 24 лет, и когорта молодежи в возрасте 18-34 лет.