На Северный обход Ростова вывели спецмашины, использовано уже 160 тонн реагентов

На трассе работают 4 комбинированные дорожные машины Фото: Олег УКЛАДОВ

Северный обход Ростова-на-Дону сейчас расчищают 4 комбинированные дорожные машины. Также на этом участке пути израсходовали около 160 тонн противогололедных реагентов. Об этом днем 8 декабря сообщили в донском Минтрансе.

- Затор на обходе Ростова образовался из-за погодных условий. С 6 часов утра прошли осадки, которые при минусовой температуре превратились в ледяной дождь. Это привело к напряженной ситуации на дорогах, - разъяснили в ведомстве.

Напомним, ранее очевидцы пожаловались на заторы, в которые попали именно на Северном обходе донской столицы. Люди заявили, что проезжую часть не обработали в полной мере, и поэтому некоторые фуры не могут преодолеть подъемы, затрудняя движение для других машин.

Сейчас, по данным сервиса «Яндекс. Карты», заторы растянулись в обоих направлениях от поселка Красного до улицы Лесной. Общая протяженность пробок составляет уже около 11 км.

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