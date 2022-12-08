Более 400 млрд рублей процентного дохода получили вкладчики ВТБ в 2022 году Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За 2022 год клиенты банка получили свыше 400 млрд рублей в качестве процентного дохода по вкладам и накопительным счетам. Представители старшего поколения получили от банка также 900 млн рублей в виде процента на остаток по текущим счетам.

Почти 320 млрд рублей было начислено вкладчикам в качестве процентов по срочным депозитам. Наибольший объем выплат по депозитам и накопительным счетам пришелся на май – тогда клиентам было выплачено свыше 56 млрд рублей.

- Классические рублевые депозиты и накопительные счета в этом году остаются для россиян приоритетным инструментом сохранения и преумножения средств. Резкое повышение ключевой ставки в конце февраля позволило банкам установить для клиентов рекордные ставки по сберегательным продуктам, что привело к активизации вкладчиков и открытию продуктов. Даже после завершения срока действия вкладов клиенты оставляли свои средства на счетах и депозитах в банке. В итоге, за 11 месяцев банк выплатил своим клиентам более 400 млрд дохода по вкладам и накопительным счетам, - прокомментировал Святослав Островский, член правления ВТБ.

Дополнительно в рамках стратегической инициативы «Семейный капитал» клиентам старшего поколения, получающим пенсию на карту банка, начисляется 7% на остаток по текущему счету. Всего с начала года пенсионеры получили от банка 1,7 млрд рублей дохода в виде процента на остаток по счетам.