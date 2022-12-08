В Минтрансе ситуацию на дорогах Ростовской области назвали напряженной

Донских водителей просят быть предельно осторожными за рулем Фото: Мария ЛЕНЦ

Напряженная ситуация на дорогах Ростовской области возникла из-за понижения температуры воздуха и ледяного дождя. Так сложности с проездом по трассам утром 8 декабря прокомментировали в донском министерстве транспорта.

- С 6 часов прошли осадки, при минусовой температуре они превратились в ледяной дождь. Это привело к напряженной ситуации на дорогах, - отметили в ведомстве.

Погодным влиянием в том числе объяснили и проблемы с проездом на Северном обходе Ростова-на-Дону - ранее в соцсетях люди жаловались на заторы и фуры, которые плохо едут по скользкой трассе. Известно, что сейчас на этом участке пути работают четыре спецмашины, разбросали около 160 тонн противогололедных реагентов.

Донских водителей просят быть предельно осторожными за рулем. Нужно выдерживать безопасную скорость и дистанцию. Лучше не выполнять резких необдуманных маневров.

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