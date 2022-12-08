Под Новочеркасском в серьезном ДТП пострадала водитель Renault Logan

На проезжей части столкнулись Chevrolet Lacetti и Renault Logan. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области на трассе Новочеркасск - Каменоломни столкнулись две иномарки, есть пострадавшая. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону.

Предварительно, около 9 утра 44-летняя водитель Chevrolet Lacetti не справилась с управлением. В итоге ее машина вылетела на встречную полосу и врезалась в Renault Logan. Одна из машин оказалась в кювете.

- Автомобилем Renault Logan управляла женщина 43 лет. Она получила травмы и была доставлена в ближайшее медицинское учреждение, - добавили в УГИБДД.

Сейчас правоохранители еще выясняют обстоятельства случившегося. Донских водителей просят быть предельно внимательными на дорогах, особенно в непогоду и на скользкой дороге. Нужно выдерживать безопасную скорость и дистанцию, следует избегать резких маневров.

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Видео с места происшествия попало в соцсети, и теперь случившееся обсуждают интернет-пользователи (подробности)