Противотанковые «зубы дракона» начали продавать в Ростовской области

Речь идет о заграждениях, которые можно использовать для оборонительных целей Фото: Александр КОЦ

В Ростовской области в продажу поступили противотанковые тетраэдры или по-другому «зубы дракона», именно так новый товар окрестили в сети. Объявления от изготовителей можно найти в том числе на портале Avito.ru.

Как поясняют сами производители, речь идет о пирамидальных железобетонных заграждениях, которые можно использовать для оборонительных целей. Они могут защищать подходы к различным сооружениям и укреплениям.

Так, несколько объявлений с подобными предложениями опубликовали в Ростове-на-Дону, Таганроге и Волгодонске. Цены варьируются и доходят до 12-15 тысяч рублей. Средний вес изделий составляет около 1250 кг. Покупателям предлагают доставку машинами.

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