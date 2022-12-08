Судоходство по реке Дон в Ростовской области возобновили после улучшения погоды

Причиной задержки рейсов оказались сильный ветер и понижение температуры Фото: Михаил ФРОЛОВ

Судоходство на реке Дон в Ростовской области возобновили в полном объеме. Об этом сегодня, 8 декабря, со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота сообщает «Интерфакс-Юг».

- Работа возобновлена, погода позволяет это сделать. На выход из порта Ростова-на-Дону сейчас собирают 24 судна. Зайти в порт сегодня должны 11 судов, - цитирует агентство слова собеседника.

По словам эксперта, после отправления в рейд более чем двух десятков кораблей сезон навигации завершится.

О выходе судов после вынужденного простоя журналисты «КП - Ростов-на-Дону» сообщали еще вчера, 7 декабря. До этого на якоре в акватории донской столицы находились 30 судов, а также еще 20 ожидали улучшения погоды в устье Дона.

Напомним, причиной задержки рейсов оказались сильный ветер и понижение температуры, из-за этих природных явлений в реке резко снизился уровень воды и появился лед.

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Речь идет о данных на утро 7 декабря (подробности)