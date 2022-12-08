В банках внедряется технология цифрового подписания документов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для новых клиентов ВТБ процесс регистрации становится упрощенным. Теперь открыть счет и получить доступ к продуктам и услугам банка можно без посещения отделения. Менеджер приедет в любое удобное для пользователя место и время и проведет процедуру цифрового подключения к сервисам банка.

Это стало возможным благодаря технологии цифрового подписания документов и переходу на новую фронтальную систему обслуживания ВТБ Pro. Она включает в себя ключевые финансовые услуги и позволяет оперативно внедрять новые сервисы, существенно ускорив их работу. Сервис универсален для всех рабочих мест сотрудников, поэтому потенциальные клиенты могут назначать встречи в любом удобном для них месте.

- Мы стремимся обеспечить полную доступность всех продуктов и сервисов, независимо от канала обслуживания – будь это визит в отделение, звонок в контакт-центр, использование ВТБ Онлайн, встреча с выездным сотрудником или обслуживание в банкомате. Единое и бесшовное цифровое пространство стало еще одним результатом создания универсального клиентского опыта, – подчеркнул член правления ВТБ Юрий Андресов.

Сегодня в онлайн-режиме оформляется почти половина розничных продуктов банка.