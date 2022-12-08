В ГИБДД прокомментировали аварию с пятью автобусами в Ростове-на-Дону

Машины столкнулись недалеко от площади Гагарина и ДГТУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 8 декабря в Ростове на проспекте Михаила Нагибина столкнулись сразу несколько автобусов. Официально зарегистрировали в итоге три аварии, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

- На остановке, в районе дома № 4, предварительно, произошло три ДТП с участием общественного транспорта. Участники оформили их по европротоколу. Машины получили механические повреждения, никто из граждан не пострадал, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, сегодня в сети ростовчане сообщили о столкновении пяти пассажирских автобусов. Люди отметили, что столкновение произошло утром недалеко от площади Гагарина и ДГТУ. Все маршруты направлялись в сторону Северного.

Сотрудники УГИБДД просят донских водителей быть крайне осторожными на дорогах, особенно сегодня и ближайшие дни. Местами по региону, и в том числе в Ростове-на-Дону, до 10 декабря ожидаются ледяные дожди, мокрый снег и ветер.

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