С 11 декабря для электрички Таганрог - Ростов-на-Дону введут новую остановку

Выпускать пассажиров будут в пункте Красный Котельщик Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 11 декабря в Ростовской области для электрички Таганрог - Ростов-на-Дону введут дополнительную остановку. Об этом говорится на сайте «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании».

Изменения коснутся пригородного поезда № 6513. Теперь он будет выпускать пассажиров в пункте Красный Котельщик. Прибытие в эту точку планируют на 6 часов 5 минут.

Добавим, также с этого воскресенья остановку 1078 километр введут для нескольких электричек, курсирующих из Лихой в Ростов и обратно.

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