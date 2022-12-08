«Автодизель» пресёк распространение контрафакта на сумму более 700 млн руб.

Фото предоставлено пресс-службой ЯМЗ Автодизель

Ярославский моторный завод «Автодизель» продолжает защищать свои товарные знаки ЯМЗ и «Автодизель», и в очередной раз напоминает автопрофессионалам, что использование даже небольшой контрафактной детали при ремонте может привести к поломке двигателя и, как следствие, к выходу из строя транспорта, что уже связано с дополнительными расходами для автовладельца.

Каким же образом происходит защита рынка автозапчастей от недобросовестных продавцов контрафакта?

Предприятие организовало защиту брендов сразу по нескольким направлениям: проведение исследований качества неоригинальной продукции, информирование владельцев техники об опасности ее использования, выявление ложной рекламы продукции в сети и её блокирование.

Во-первых, предприятие закупает образцы продукции, имеющей признаки контрафактной, для исследований, и инициирует судебные процедуры, чтобы пресечь распространение таких товаров.

Во-вторых, «Автодизель» проводит исследования качества продукции альтернативных производителей, предлагающих рынку дешевую и некачественную продукцию. Результаты исследований размещаются на сайте ЯМЗ.

В-третьих, «Автодизель» выявляет распространение ложной рекламы продукции в сети интернет. Только с апреля по сентябрь этого года были пресечены продвижение и продажа контрафактной продукции с несанкционированным использованием товарных знаков ЯМЗ и «Автодизель» общей стоимостью свыше 700 миллионов рублей. Среди контрафактной продукции фигурировали шатуны, толкатели, водяные насосы, поршневые кольца, а также ремонтные (восстановленные) двигатели, выдаваемые за новые.

В целях мотивации потребителей и стимулирования спроса на оригинальные запасные части ЯМЗ на «Автодизеле» разработана программа лояльности, которая вскоре заработает в интернет-магазине завода https://ymzmarket.ru/. Пользуясь этим ресурсом, можно без посредников получить гарантированную оригинальную запасную часть двигателя ЯМЗ, причем по справедливой цене, быстро и с доставкой за счёт продавца – таким образом на сто процентов застраховать себя от покупки контрафактной продукции.