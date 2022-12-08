Отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения открыли в больнице Батайска

Фото: пресс-служба Администрации Батайска

В Ростовской области, в Батайске, в Центральной городской больнице, начало работать новое отделение, оборудованное современной аппаратурой. На открытии центра рентгенхирургических методов диагностики и лечения присутствовали министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев, глава Администрации Батайска Роман Волошин, председатель Батайской городской Думы - глава города Игорь Любченко и персонал больницы.

Проект был реализован в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Отделение рассчитано на оказание высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Фото: пресс-служба Администрации Батайска

Как рассказали в администрации города, наличие ангиографического комплекса последнего поколения Philips AZURION позволит выполнять пациентам весь спектр диагностических и лечебных эндоваскулярных вмешательств на сердце и сосудах.

Новый центр позволит оперативно проводить исследования батайчанам в родном городе, тем самым, исключив время на дорогу и сохраняя те самые драгоценные минуты.

- Отделение оснащено всем необходимым перечнем оборудования для выполнения наблюдений. Уверен, все эти обновления поспособствуют дальнейшему развитию здравоохранения в нашем городе, – прокомментировал глава Администрации Батайска Роман Волошин.