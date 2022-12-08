Житель Ростовской области потерял почти четыре миллиона рублей, мечтая обогатиться на криптовалюте

Мужчина потерял миллионы и пришел в полицию за помощью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в Волгодонске, 43-летний мужчина потерял свои деньги, а еще оказался в долговой яме, поверив мошенникам, сообщает донской главк.

По данным ведомства, 43-летний житель региона искал для себя новый способ заработка. В сети мужчина увидел на одном из сайтов предложение, сулившее «золотые горы» при минимальных усилиях. В объявлении сообщалось, что можно получать хорошие проценты, вложившись в криптовалюту.

Житель Волгодонска перешел по ссылке, заполнил анкету и оставил свой номер для связи. Вскоре ему позвонил мужчина и сказал, что является представителем компании, которая специализируется на криптовалюте. Собеседник сказал, что для того, чтобы заработать, необходимо сделать несколько переводов на несколько счетов. И на каждый из депозитов поступит 30 процентов от вложенной суммы.

Житель Волгодонска вначале перечислил на счет миллион рублей, а потом отправился в банк и взял в кредит еще два миллиона 700 тысяч рублей.

Эти деньги он «раскидал» по 14 счетам, после чего стал ждать проценты, но тщетно. Только тогда мужчина понял, что его обманули. Он отправился писать заявление в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, - прокомментировали в пресс-службе областной ГИБДД.

Если злоумышленника поймают и его вину признают в суде, он может лишиться свободы сроком на десять лет.

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