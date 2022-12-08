В Новочеркасске будут судить мужчину, избившего двух полицейских

Дело рассмотрят в Новочеркасском городском суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области житель Новочеркасска ответит перед законом за нападение на двух сотрудников полиции. Об этом 8 декабря рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным инстанции, летом 2022 года подозреваемый выпил лишнего и на одной из городских улиц устроил разборку с незнакомцем. Он повалил мужчину на землю и начал избивать его ногами. Агрессора заметила местная жительница.

Женщина позвонила в полицию и обо всем рассказала. На вызов приехали местный участковый и оперуполномоченный. Специалисты начали уговаривать бузотера, но он снова пустил в ход кулаки. Буйного новочеркасца в итоге смогли скрутить, однако перед этим он успел нанести травмы своим обидчикам.

Добавим, судить мужчину будут в Новочеркасске по статьям «Умышленное причинение вреда здоровью» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

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