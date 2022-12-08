В Ростовской области мужчину заподозрили в даче взятки сотруднику полиции

Полицейский сообщил о противоправных действиях вышестоящему руководству. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Миллерово, который подозревается в даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба СК по Ростовской области.

По версии следствия, в ноябре 2022 года подозреваемый передал полицейскому взятку в размере 20 тысяч рублей за прекращение процессуальной проверки в отношении него и его знакомого и непривлечение их к уголовной ответственности по факту совершения кражи.

Но полицейский сообщил о противоправных действиях вышестоящему руководству.

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