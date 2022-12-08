В Таганроге завершили расследование убийства жителем Целинского района

Подозреваемый сразу скрылся и через несколько дней был задержан в Аксайском районе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего жителя Целинского района, который подозревается в убийстве топором своего 55-летнего хозяина. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Ростовской области.

По версии следствия, 25 сентября текущего года обвиняемый во время ссоры с ранее знакомым 55-летним хозяином дома на почве личных неприязненных отношений нанес ему множественные удары топором по голове. В результате полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Подозреваемый сразу скрылся и через несколько дней был задержан в Аксайском районе.

Ранее задержанный был судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в составе организованной группы. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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