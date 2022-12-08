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НовостиОбщество8 декабря 2022 17:04

В Ростове рассказали, как развивалась сфера культуры в последние годы

В 2022 году в донской столице стало на шесть памятников больше
Источник:kp.ru
Алексей Логвиненко отчитался о развитии сферы культуры в Ростове. Фото: ТГ-канал Алексея Логвиненко.

Алексей Логвиненко отчитался о развитии сферы культуры в Ростове. Фото: ТГ-канал Алексея Логвиненко.

В Ростове подвели итоги развития сферы культуры в последние годы. Об этом рассказал глава ростовской администрации Алексей Логвиненко.

По его словам, сеть ростовских организаций культуры сейчас представлена 111 учреждениями. За последние три года на реализацию культурных мероприятий власти направили 4,8 миллиарда рублей. В 2022 году в Ростове стало на шесть больше памятников. За три года были модернизированы восемь библиотечных пространств и расширен их книжный фонд.

- С каждым годом совершенствуется работа единственного в городе муниципального театра – академического молодежного, - отметил ростовский градоначальник. - Развиваем 13 учреждений допобразования в сфере культуры, которые посещают более 8 тысяч воспитанников. Для ряда школ искусств приобретены новые музыкальные инструменты, в помещениях проведен капремонт. В донской столице сейчас активно формируется фонд будущего Музея истории города, в котором насчитывается более 1,5 тысячи экспонатов.

Теперь в планах ростовских властей – создавать учреждения культуры в новых микрорайонах, в том числе в Суворовском и Левенцовском.

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