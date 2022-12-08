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НовостиОбщество8 декабря 2022 17:25

Ростовские власти пообещали изменить цвета инсталляции «Смешарики»

Ранее желто-голубую композицию раскритиковали ростовчане
Источник:kp.ru
В текущем году около бывшего кинотеатра хотели поставить прошлогодние инсталляции. Фото: управление наружной рекламой Ростова-на-Дону.

В текущем году около бывшего кинотеатра хотели поставить прошлогодние инсталляции. Фото: управление наружной рекламой Ростова-на-Дону.

Ранее желто-голубую композицию раскритиковали ростовчане

Власти Ростова-на-Дону поддержали инициативу жителей не тратить средства на изготовление новых композиций и изменить цвета прошлогодней инсталляции «Смешарики» около бывшего кинотеатра «Ростов» на Большой Садовой. Об этом рассказал начальник управления наружной рекламой Денис Варнавский.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой прохожие высказывали негодование по поводу желто-голубых тонов замка «Смешариков».

В управлении наружной рекламой пообещили, что в обновленной композиции будут использовать синие и красные цвета. По словам Дениса Варнавского, заказчик уже передал подрядчику эскизы.

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