Власти Ростовской области планируют создать собственную судоходную компанию для перевозки пассажиров

После создания судоходной компании рейсы будут регулярно отправляться по ирем направлениям. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области планируется создать судоходную компанию для осуществления речных и морских пассажирских перевозок. Такую идею поддержал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По словам заместителя министра транспорта донского региона Дмитрия Беликова, предполагается, что новая структура будет акционерным обществом или ООО с госучастием. Донские власти не хотят отдавать новый бизнес в частные руки, чтобы избежать перепродажи.

После создания судоходной компании рейсы будут регулярно отправляться по трем направлениям: Азов - Ростов-на-Дону - Волгодонск, Ростов-на-Дону - Азов - Таганрог - Ейск, с возможностью продления до Анапы, а далее Ростов-на-Дону - Таганрог - Керчь.

Для запуска судов по маршрутам Ростовской области потребуется подвижной состав, наименование и число которого уже определено. Совместно с Минтрансом РФ решено закупить два судна типа «Валдай 45Р» и два морских теплохода «Метеор 120М».

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