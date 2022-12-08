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НовостиОбщество8 декабря 2022 18:18

Власти Ростовской области планируют создать собственную судоходную компанию для перевозки пассажиров

На Дону будут курсировать регулярные рейсы
Анастасия ТАЛЫЗИНА
После создания судоходной компании рейсы будут регулярно отправляться по ирем направлениям.

После создания судоходной компании рейсы будут регулярно отправляться по ирем направлениям.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области планируется создать судоходную компанию для осуществления речных и морских пассажирских перевозок. Такую идею поддержал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По словам заместителя министра транспорта донского региона Дмитрия Беликова, предполагается, что новая структура будет акционерным обществом или ООО с госучастием. Донские власти не хотят отдавать новый бизнес в частные руки, чтобы избежать перепродажи.

После создания судоходной компании рейсы будут регулярно отправляться по трем направлениям: Азов - Ростов-на-Дону - Волгодонск, Ростов-на-Дону - Азов - Таганрог - Ейск, с возможностью продления до Анапы, а далее Ростов-на-Дону - Таганрог - Керчь.

Для запуска судов по маршрутам Ростовской области потребуется подвижной состав, наименование и число которого уже определено. Совместно с Минтрансом РФ решено закупить два судна типа «Валдай 45Р» и два морских теплохода «Метеор 120М».

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