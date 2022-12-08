В Ростовской области примут закон о сохранении нематериального этнокультурного наследия

Василий Голубев поручил начать подготовку законодательных изменений. Фото: сайт донского правительства.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на заседании совета по культуре и искусству одобрил инициативу о сохранении нематериального этнокультурного наследия Дона, говорится на сайте донского правительства.

Соответствующий проект, направленный на выявление и актуализацию, а также сохранение объектов нематериального этнокультурного достояния региона, депутаты разработают и рассмотрят в 2023 году. Василий Голубев поручил начать подготовку законодательных изменений, которые позволят изучать в школах области историю и культуру Донского края.

Также на заседании было сказано, что в регионе сейчас действует около 20 национально-культурных организаций и автономий. За год в области прошло 238 событий регионального и муниципального значения: фестивали, выставки, спектакли, мастер-классы, дискуссионные площадки, творческие лаборатории.

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