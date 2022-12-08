В образовательных учреждениях Ростовской области отметят День героев Отечества

Отдельная экспозиция посвящена участникам специальной военной операции на Донбассе. Фото: сайт донского правительсва.

В День героев Отечества, 9 декабря, во всех образовательных организациях будут проведены уроки мужества, классные часы, показы документальных фильмов о героях России, Советского Союза, организованы тематические фотовыставки. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Специально для этих мероприятий будут приглашены ветераны Великой Отечественной войны и участники СВО. В гимназии № 35 будет выставлена передвижная экспозиция музея школы «О Родине, о мужестве, о славе…», посвященная истории тринадцати героев села Красновка

Отдельная экспозиция посвящена участникам специальной военной операции на Донбассе. В школах области пройдут тематические выставки художественных работ обучающихся.

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