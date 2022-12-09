В 2023 году доходы Новочеркасска составят почти 2 миллиарда рублей

В Новочеркасске обсудили бюджет на 2023 год. Фото: сайт администрации Новочеркасска.

Публичные слушания по проекту бюджета Новочеркасска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов прошли накануне. Об этом говорится на официальном сайте казачьей столицы.

Слушания состоялись в большом зале городской Думы под председательством главы города Николая Горкавченко. Участниками стали представители муниципалитета, контрольно-счетной палаты, жители Новочеркасска и журналисты.

По словам замглавы администрации города Елизаветы Жирковой, показатели бюджета на 2023 год превышают показатели аналогичного проекта 2022 года: по доходам на 897 миллионов 900 тысяч рублей или на 17,4% и по расходам на 1 миллиард 42,5 миллионов рублей или на 20%. Доходы бюджета прогнозируются в объеме 6 миллиарда 52,6 миллиона рублей, расходы — 6 миллиардов 231,5 миллиона рублей. А вот дефицит бюджета составит 178,9 миллиона рублей.

Собственные налоговые и неналоговые доходы составляют 1 миллиард 824 миллионов рублей или 30 % всех прогнозируемых поступлений составляют. При этом бюджетообразующими остаются налог на доходы физических лиц – 49,7 %, земельный налог – 17%, транспортный – 7,9% и доходы от продажи и использования имущества – 8,5%.