В Ростове и области в пятницу ожидается потепление до 3 градусов

В донской столице в пятницу будет облачная с прояснения погода. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Синоптики обещают ростовчанам и жителям Ростовской области небольшое потепление до 3 градусов в пятницу, 9 декабря. Об этом говорится на сайте Ростовского гидрометцентра.

В донской столице в пятницу будет облачная с прояснения погода. Ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя. В ночные и утренние часы на дорогах ожидается гололедица. В этот день будет дуть восточный и юго-восточный ветер 7-12 метров в секунду. Днем столбик термометра поднимется до 3 градусов, ночью – опустится до минус трех градусов.

В Ростовской области тоже будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах донского региона - гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица.

Ветер восточный и юго-восточный до 12 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15-18 метров в секунду. В ночные часы будет до минус шести градусов, в дневные – до минус пяти. В южных районах области – до 4 градусов тепла.

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