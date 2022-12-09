Жители Ростовской области стали делиться в соцсетях фотографиями обмелевшего Азовского моря

Многим из фотографов нынешние пейзажи Азовского моря напоминают космические.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Жители Ростовской области массово стали выходить на побережье Азовского моря, чтобы запечатлеть песчаные барханы, образовавшиеся на месте ушедшей из-за ураганного ветра воды. Своими кадрами дончане делятся в социальных сетях.
Многим из фотографов нынешние пейзажи Азовского моря напоминают космические. Некоторые сравнивают песчаную пустыню близ Таганрога с ландшафтом фестиваля Burning Man. Ведь даже на Пушкинской набережной вместо сугробов сейчас песчаные наносы.
Ураганный ветер с порывами до 17-18 метров в секунду бушует в Ростовской области уже несколько дней. Из-за чего вода из моря ушла далеко в Керченский пролив.
Ранее ростовский зоолог Алексей Тихонов рассказал, что сгон воды является довольно обычным явлением для донского региона, и для рыбы такое явление не особо опасно – она ушла вместе с водой.
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