В Таганроге на Чехова водитель сбил подростка

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход госпитализирован. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Таганроге 8 декабря в 18 часов 50 минут, по предварительным данным, водитель LADA VESTA наехал на 15-летнего пешехода, сообщает Управление ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел на улице Чехова, в районе дома N 150. Вечером в четверг 39-летний водитель, двигаясь со стороны Смирновского переулка, допустил наезд на девушку, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход госпитализирован. Полицейский устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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