На Нансена в Ростове произошло дорожно-транспортное происшествие

Все автомобили получили механические повреждения.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове сразу несколько автомобилей попали в дорожно-транспортное происшествие на проспекте Нансена утром 9 декабря. Об этом сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, все автомобили получили механические повреждения. Из людей во время столкновения никто не пострадал.
Напомним, из-за гоголедицы на дорогах донской столицы 8 декабря произошли многочисленные дорожно-транспортные происшествия.
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