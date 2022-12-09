На выходных 10 и 11 декабря в Ростовской области ожидается потепление

Ветер обещают восточный и юго-восточный Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Ростовской области на выходных - 10 и 11 декабря - ожидается потепление, при этом в отдельных районах пройдет снег, возможна гололедица. Такой прогноз указали в метеорологическом бюллетене.

Так, в субботу средняя дневная температура воздуха должна составлять от -2 до +3 градусов, по югу региона - до +7. Ночью будет от -4 до +1, при прояснениях до -8 градусов. Ветер обещают восточный и юго-восточный 7-12 м/с, иногда порывы могут достигать 15-18 м/с.

В воскресенье ночью и утром будет скользко на дорогах. Температура воздуха в темное время суток должна колебаться от -1 до +4 градусов, по северу и востоку опустится до -5. Днем ожидается от 0 до +5 градусов, по югу - до +10. Ветер восточный и юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

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