В Ростовской области пятеро бандитов получили сроки за похищение человека

Преступники получили по 8 лет колонии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области осудили пятерых участников банды, причастных к похищению человека. Об этом 9 декабря рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.

- Приговор вынесли по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство». Также задержанные ответили перед законом за хранение и перевозку взрывчатых веществ, оружия и наркотиков. Все пятеро получили по 8 лет колонии строгого режима, - сообщили в ведомстве.

Известно, что сроки утвердили иностранцу из Средней Азии и четверым россиянам. По данным следствия, в июле 2020 года мужчины похитили жителя одного из сел Белокалитвинского района. Преступники увезли жертву и, угрожая расправой, требовали деньги.

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