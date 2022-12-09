Популярность автокредитов среди жителей ЮФО выросла более чем на 20% Фото: Андрей МИРЕЙКО

По итогам ноября ВТБ в ЮФО выдал автокредитов на 590,4 млн рублей. При этом востребованность автокредитов выросла на 22%.

Всего с начала года жители округа оформили в банке займы на приобретение транспортных средств на сумму 5,6 млрд рублей. Лидерами по объему выданных средств в округе стали Краснодарский Край (2,6), Ростовская область (1,7) и Волгоградская область (989 млн).

В целом по стране за январь–ноябрь текущего года банк выдал свыше 47,5 тысячи кредитов на общую сумму 57 млрд рублей. В последний месяц осени физические лица оформили более 5,8 тысячи кредитных договоров почти на 6 млрд рублей, что превысило результат октябрю на 10%. Наибольшим интересом у заемщиков пользуются российские марки – их доля в выдачах банка за месяц увеличилась более, чем на 6% и по итогам ноября превысила 65%. Самой популярной маркой стала Lada.

По оценке экспертов в ноябре выдачи автокредитов на российском рынке составили 64 млрд рублей, что на 8% превышает результат октября. Таким образом, за 11 месяцев года банки преодолели отметку в 624 млрд рублей, тогда как в прошлом году продажи за аналогичный период достигли 1,1 трлн рублей. В декабре ожидается дальнейший рост активности заемщиков, который позволит рынку довести выдачи до 670 млрд рублей по итогам года.