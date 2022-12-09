Жители Ростова установят новогодние ели в пунктах временного размещения граждан

Главный символ Нового года подарят предприниматели донской столицы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону новогодние ели установят в пунктах временного размещения граждан, прибывших из освобожденных территорий ДНР и ЛНР. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Главный символ Нового года подарят предприниматели донской столицы. Атмосферу праздника одна лесная красавица уже создает в ПВР Ворошиловского района. В ближайшее время новогодние деревья установят еще в двух пунктах, в Первомайском и Пролетарском районах, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации подчеркнул, что люди, вынужденно покинувшие свой дом, нуждаются в особом внимании и теплой обстановке.

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