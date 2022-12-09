В Таганроге еще один трамвай попал в ДТП с легковым авто

Авария произошла на улице Смирновской Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге иномарка Skoda Felicia столкнулась с трамваем. Предварительная причина аварии уже известна, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

- Автоинспекторы установили, что днем 8 декабря на улице Смирновской 68-летний водитель легковушки не предоставил преимущество в движении. После этого машины зацепили друг друга, - пояснили в УГИБДД.

По данным ведомства, пострадавших в этом случае не было, только оба транспорта получили механические повреждения.

Отметим, это уже не первая подобная авария в Таганроге. Бывает так, что водители не уступают проезд, и после ДТП новенькие трамваи забирают на ремонт.

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