В Ростове на праздниках почти 1 тысяча спасателей и пожарных будут работать в усиленном режиме

Во время отдыха нельзя забывать о правилах безопасности Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону в период новогодних праздников, в том числе на Рождество и Крещение, экстренные и оперативные службы будут работать в усиленном режиме. Об этом газете «Наше время» сообщил заместитель начальника городского управления по делам ГО и ЧС Александр Наумов.

- В круглосуточном режиме будут работать более 200 пожарных и спасателей. При этом всего должны задействовать почти 1000 специалистов и 363 единицы техники. Патрулировать улицы будут сотрудники полиции и казаки, - рассказал Александр Наумов.

Эксперт добавил, что на праздниках нельзя забывать о правилах безопасности. Один из основных пунктов в этом вопросе - пиротехника. Ее ни в коем случае нельзя покупать на улицах. Все заранее проверенные фейерверки и «огоньки» продают в специальных магазинах. При этом использовать пиротехнику тоже нужно с умом и очень осторожно.

Отдельно представитель управления ГО и ЧС коснулся правил поведения на льду.

- Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. Следует пользоваться ледовыми переправами. При вынужденном переходе водоема лучше всего придерживаться проторенных троп. Нельзя проверять лед на прочность ударом ноги. Если после первого сильного удара лыжной палкой покажется хоть немного воды, то лед тонкий, и по нему ходить опасно, - напомнил Александр Наумов.

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