Сельхозпредприятия Аргентины планируют открыть производство в Ростовской области

Ранее Виктор Гончаров побывал в Аргентине в составе делегации Дона. Фото: сайт правительства РО

Аргентинские сельхозпредприятия планируют открыть производство в Ростовской области. Специалисты уже обсуждали с представителями донского региона возможные климатические сложности и логистику, сообщил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

- В Аргентине очень хорошо развит институт аграрных исследований. За последние десятилетия им удалось значительно продвинуться в вопросах почвоведения. Мы рассматриваем возможности сотрудничества в сферах машиностроения, семеноводства и селекции, - пояснил Виктор Гончаров.

Напомним, ранее первый заместитель губернатора в составе делегации побывал в южноамериканской стране и ознакомился с эффективными решениями, которые в том числе были связаны с точным высевом и восстановлением почв.

Тогда же Виктор Гончаров отметил, что Ростовская область вышла на пик производства сельхозкультур, поэтому дальнейшее повышение производительности возможно только с применением новых технологий.

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