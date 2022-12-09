Подведены итоги XI Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им!» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Завершился XI Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им!», организованный ПАО «Ростелеком» и Координационным центром национальных доменов .RU/.РФ при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Департамента образования и науки города Москвы.

В этом году в чемпионате приняли участие свыше 10 000 школьников и студентов из разных уголков страны. Главной темой состязания стала цифровая грамотность. За 60 минут конкурсантам предстояло выполнить 24 интерактивных задания разного уровня сложности, посвященные информационной, компьютерной, медиа- и коммуникативной грамотности, технологиям будущего и безопасности в интернете.

В числе лидеров индивидуального зачета ребята из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Татарстан, а также Хабаровского края. Победителями командного зачета стали команды «Фиксики», «Гимназисты», GC PROJEKT, ITX Reworked и VRNчики из разных регионов страны. Также были выбраны победители в специальной номинации «Лучший видеоролик».

Победители чемпионата получат дипломы и ценные призы от организаторов. А все участники могут скачать именно онлайн-сертификат.

- Мы рады, что с каждым годом увеличивается количество участников и расширяется география чемпионата. Сегодня в нем принимают участие школьники и студенты из всех федеральных округов России. Этому способствует проект устранения цифрового неравенства, который реализует провайдер. Уверены, что повышение цифровой грамотности молодых пользователей и увеличение их интереса к ИТ-профессиям откроет большие перспективы для саморазвития и самореализации, — сказала директор департамента внешних коммуникаций и корпоративной социальной ответственности «Ростелекома» Юлиана Соколенко.