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НовостиОбщество9 декабря 2022 14:20

«Аэро-Сити» оспорит решение о прекращении аренды на землях бывшего аэропорта Ростова

Жалобу компании уже приняли к рассмотрению
Ангелина СКИБА
Слушания проведут в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде

Слушания проведут в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде

Фото: Артем КИЛЬКИН

Компания «Аэро-Сити» - арендатор земли на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону - будет оспаривать изъятие своего участка. Организация уже обратилась с жалобой в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд. Информация об этом появилась в электронной картотеке инстанции.

Сообщается, что истец оказался не доволен решением Арбитражного суда, который ранее постановил передать спорный участок Министерству имущества Ростовской области.

Апелляционную жалобу приняли к рассмотрению 7 декабря 2022 года. Новые слушания назначены на 12 января 2023 года.

Напомним, участок площадью 85 га со взлетной полосой оказался яблоком раздора из-за проекта комплексного развития территорий. Всего масштабное обновление должно затронуть примерно 367 га. На свободном пространстве собираются возвести около 1,5 млн кв. метров жилья, школы, детские сады, офисные здания. Этот проект должны выполнять до 2040 года.

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