Новым депутатом Заксобрания Ростовской области назначили Евгения Хижняка

Удостоверение депутату вручила член донского Избиркома Анастасия Кабова. Фото: сайт Избирательной комиссии РО

Новым депутатом Законодательного собрания Ростовской области назначили Евгения Хижняка. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии донского региона.

- Евгений Хижняк - первый номер в Таганрогской (восточной) региональной группе № 21. Удостоверение ему вручила член Избирательной комиссии Дона Анастасия Кабова, - говорится на сайте Избиркома.

Вакантный депутатский мандат кандидату от политической партии ЛДПР передали 8 декабря. Из открытых источников в сети известно, что депутат имеет высшее образование. Ранее депутат работал в Обществе с ограниченной ответственностью «РК».

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