Где и с кем ростовчане будут встречать Новый год

71% жителей отметят праздник в кругу семьи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Примерно 77% граждан будут встречать Новый год дома. Об этом сообщили NEWS.ru в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob по результатам проведенного компанией опроса.

В 2022 году этот показатель был на 2% меньше. При этом, 83% женщин встречают новогодние праздники дома чаще, чем мужчины — 71%.

Слушать бой курантов на работе будут 6% жителей. По статистике, на ночные смены с 31 декабря по 1 января чаще соглашаются мужчины — 10% против 2%. Еще 2% граждан встретят 2023 год в гостях и в поездке в другой город. 1% — в деревне или на даче. Еще 3% назвали другие варианты: за границей, на улице, в ресторане и так далее.

Также респонденты ответили, с кем будут встречать 2023 год. Из них 71% отметят праздник в кругу семьи, но «в одиночестве проведут новогоднюю ночь 12% респондентов». Со второй половинкой Новый год встретят только 3%. Столько же опрошенных собираются праздновать с коллегами по работе. И еще 2% встретят 2023 с друзьями, а 1% — в компании любимого питомца. Чаще всего праздник в кругу семьи отмечают женщины - 79% против 65% мужчин. В одиночестве чаще всего справляют праздник мужчины — 14% и всего 9% женщин.

В сравнении с прошлым годом россияне стали чаще встречать Новый год с семьей.

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