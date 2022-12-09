В Ростовской области женщина ударила ножом сожителя, который пытался ее разбудить

Дело в отношении женщины направили в суд.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В станице Верхнедонского района Ростовской области женщина едва не убила сожителя кухонным ножом. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в районной прокуратуре.
По версии следствия, в октябре 45-летняя женщина и ее сожитель отправились в гости к друзьям. Веселая компания распивала спиртные напитки, в числе которых был самогон. Застолье продолжалось до позднего вечера. В какой-то момент женщина утомилась и решила поспать.
Однако мужчина возражал и стал уговаривать сожительницу направиться домой. Чтобы спутница не заснула, он пару раз ударил ее по щекам ладонью. От такого поворота дончанка пришла в ярость. Она схватила нож и ударила спутника ножом в грудь.
К счастью, пострадавший выжил. Напавшую на него женщину арестовали. В отношении нее завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».
— Уголовное дело в отношении местной жительницы направлено в суд, — прокомментировали в прокуратуре Верхнедонского района.
Известно, что женщина проходит потерпевшей по другому уголовному делу, которое слушается в суде. По версии следствия, она, защищаясь, дважды ударила насильника ножом.