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НовостиОбщество9 декабря 2022 17:22

В Ростовской области с точки зрения судоходности сравнили Азовское и Черное моря

Донской водный транспорт конструктивно отличается от судов других регионов
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Волны в Азовском море бьются о дно и дополнительным усилием ударяют о борт судна.

Волны в Азовском море бьются о дно и дополнительным усилием ударяют о борт судна.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Для морских судов Азовское море хуже Черного, поскольку в Азовском волны более короткие и сильные. Об этом рассказал на заседании совета по региональному туризму замминистра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов.

По его словам, волны в Азовском море бьются о дно и дополнительным усилием ударяют о борт судна. В этом случае отсутствует гашение кинетической энергией, поэтому курсирующие по воде суда получают дополнительную нагрузку на корпус. В связи с чем морские корабли приходится делать более крепкими, чем речные суда.

В Ростовской области, отмечает эксперт, происходит смешение двух видов передвижения по воде: речного и морского. Речная зона начинается от Аксайского моста и продолжается вверх по реке Дон, а морская зона проходит от Аксайского моста в сторону Таганрогского залива. Туристические суда обычно пересекают две эти зоны.

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