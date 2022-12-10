Мокрый снег, дождь, туман и гололед прогнозируют синоптики в Ростовской области в субботу

В донской столице погода сюрпризов жителям принести не должна. Фото: ДЕМКОВ Денис

В субботу, 10 декабря, в Ростовской области ожидается весь комплекс зимних погодных явлений, таких как снег, дождь, гололед и туман, а еще и сильный ветер. Но в донской столице погода будет спокойнее. Подробный прогноз сообщают синоптики Ростовского гидрометцентра.

- В Ростове утром гололед, на дорогах гололедица, - передают синоптики. - Ветер восточный и юго-восточный со скоростью 7 - 12 метров в секунду. температура воздуха днем достингет +4 - 6 градусов. В ночь на воскресенье небольшой дождь.

В Ростовской области будет облачно с потеплением, и днем местами пройдут небольшие и умеренные осадки - снег и мокрый снег, дождь. В некоторых районах образуются туман и гололед. Ветер, как и в донской столице, восточный и юго-восточный 7 - 12 метров в секунду местами с порывами днем до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем в зависимости от района составит от -2 до +3, по югу области - до +8. В ночь на воскресенье в большинстве районов - умеренный дождь, ночью и утром - с мокрым снегом.

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