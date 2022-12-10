Донская молодежь приняла участие в в мероприятиях в честь Дня Героев Отечества

Тысячи ребят приняли участие в патриотических мероприятиях по всему региону. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области в пятницу, 9 декабря, во всех муниципалитетах отметили День Героев Отечества. Активное участие во всех мероприятиях приняла донская молодежь. Об этом сообщает правительство региона.

Например, участники движения “Волонтеры Победы” раздавали в людных местах символические письма-треугольники, где рассказывалось о выдающихся соотечественниках - от Героев Советского Союза до детей-героев.

В нескольких муниципалитетах состоялись встречи в рамках проекта “Диалоги с героями”. В Аксаевском, Багаевском, Шолоховском и других районах школьников торжественно приняли в юнармейцы, а в Батайске участники школьного движения посоревновались в меткой стрельбе.

- Донская земля богата героями, и наша задача - познакомить с ними молодых людей, напрямую пообщаться и задать вопросы, - сказал председатель комитета по молодежной политике региона Александр Никиточкин.

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