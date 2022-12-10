Собственный кондитерский цех открыли в техникуме Ростова по нацпроекту «Образование»

Теперь техникум может трудоустроить в своих стенах талантливых учеников. Фото: правительство Ростовской области

На базе Ростовского строительно-художественного техникума открылся собственный кондитерский цех. Студенты и преподаватели в нем делают конфеты ручной работы, которые выходят под маркой техникума - РСХТ. Об этом сообщают в правительстве Ростовской области.

– Кондитерская мастерская была открыла в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» в этом году, теперь на ее базе начинает работу цех по производству изысканных угощений – конфет, которые будут выпущены под маркой РСХТ, – отметил первый заместитель губернатора Дона Игорь Гуськов.

Напомним, президент Владимир Путин ранее подписал закон о закреплении статуса учебно-производственных комплексов. Благодаря этому документу, техникум помимо выпуска своей продукции и оказания услуг населению смогут решить вопрос с трудоустройством выпускников.

Сегодня в техникуме работают четыре учебно-производственные мастерские, где можно проводить демонстрационные экзамены у поваров, маляров и столяров, а также на базе учебного заведения действует отраслевой ресурсный центр подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов.

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