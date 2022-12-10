Дорожники готовятся опускать пролеты на опоры моста через Дон на новом участке обхода Аксая

Объект планируется сдать в 2023 году. Фото: Анна САДОВНИКОВА

На главном искусственном сооружении обхода Аксая - мосту через реку Дон - строители завершили надвижку пролетных строений и готовятся опускать пролеты на постоянные опоры. О ходе работ на объекте рассказали в правительстве Ростовской области.

- Длина перехода через Дон составляет почти два километра. Он станет самым масштабным сооружением обхода, - уточняют в пресс-службе.

Всего же на новом участке федеральной трассы М-4 «Дон» длиной 35 километров будет создано 15 сооружений, среди которых мосты через реки Черкасская и Аксай, 8 путепроводов, в том числе железнодорожный.

Сейчас готовность объекта оценивается в 75%. Работают дорожники круглосуточно: заливают бетон в плиту проезжей части, занимаются устройством полотна моста, сваркой и сборкой конструкций из металла. А в отдельных местах уже идет гидроизоляция полотна, монтируется ограждение - перила и барьеры.

Напомним, сдать в эксплуатацию обход Аксая как часть Ростовского транспортного кольца планируется в следующем году. Крупнейший инфраструктурный проект в регионе должен разделить транспортные потоки: транзит уйдет на новый участок М-4 «Дон», а по старой дороге будут ездить, в основном, местные.

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